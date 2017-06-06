美軍洛杉磯級核潛艦「夏延號」抵釜山港
面對朝鮮半島緊張的局勢，美軍在西太平洋的動作頻頻，據《韓聯社》報導，核潛艦洛杉磯級「夏延號」(USS Cheyenne SSN-773)在6日上午10點駛入南韓釜山港。
1996年服役的洛杉磯級夏延號核潛艇（6900噸級），母港為夏威夷珍珠港，隸屬於美國海軍第11潛水戰隊，曾參加過2003年的自由伊拉克行動(Operation Iraqi Freedom)。
夏延號潛艇長100公尺，最大下潛深度達450公尺，航速為每小時37公里，裝備射程達3100公里的戰斧式巡航導彈和射程130公里的AGM-84「魚叉」（Harpoon）反艦導彈等。可進行反潛、反艦及對地作戰，投送特種部隊，布設水雷，執行非常規作戰任務。
為增強美國海軍第七艦隊的戰力及加強與日本海上自衛隊的互操作性，夏延號上個月停靠日本佐世保港，加強美日同盟。夏延號也曾在2013年3月參加在南韓在東部、西部、南部海域實施的美韓聯合海上機動演習。4月底美軍核潛艦密西根號(USS Michigan SSGN-727)也抵釜山港，參加美韓聯合演習。
(中時電子報)
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