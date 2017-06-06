喝20罐啤酒 睡12小時上路仍酒駕
24歲黃姓酒吧員工，週日在台北市林森北路條通內自家酒吧，與友人開懷暢飲至天亮，他喝了約20瓶罐裝啤酒，醉倒在酒吧內，12小時後自認清醒想騎車回家，卻因機車沒開大燈被警方攔查。因仍散發酒味，酒測值0.27毫克，今上午被依公共危險罪嫌送辦。
有詐欺與毒品前科的黃姓男子，在林森北路條通巷內的酒吧擔任服務生，週日他與3名好友在酒吧消費飲酒，期間他個人喝了約20瓶罐裝啤酒，酒醉直接睡在酒吧，一路從昨上午8時許睡到昨晚間8時多。
他酒醒起來，認為已退酒，想騎車返家盥洗，途中至南京西路的金興發百貨買飲料，因機車沒開大燈，巡邏的中山警分局派出所員警認為可疑，上前盤查發現他有酒味，酒測值0.27毫克超標。他在警局懊惱說：「不應該心存僥倖的！」
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(中時)
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