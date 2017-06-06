黨產會強佔國發院聽證會 邱大展離席抗議

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

國民黨行管會主委邱大展（右）、副主委李福軒（左）等人在聽證會說明後離席抗議。 (王英豪攝)

不當黨產處理委員會6日舉行聽證會，針對民眾葉頌仁陳情其父葉中川原坐落國家發展研究院前中興山莊院區之土地，疑係國民黨不當取得財產案。

國民黨行管會主委邱大展、副主委李福軒等人在聽證會說明後離席抗議黨產會抹黑、羅織罪名、虛咨意濫權。

(中時)