中市府公布5月消費者物價指數104.94 較上月微跌0.02％
台中市政府主計處公布5月消費者物價指數(CPI)為104.94，較上月微跌0.02％，較去年同月上漲0.58％；5月營造工程物價指數(CCI)為100.91，較上月下跌0.75％，較去年同月下跌 0.96％。
主計處指出，今年5月CPI與上月比較微跌0.02％，主因檳榔及水果價跌、理容服務費與部分教養設備及用具優惠增加、夏季衣著降價促銷、油料費調降所致。
但鞋類優惠減少，水產類、蔬菜與交通工具零件及維修費價漲、門診基本部分負擔及部分娛樂費用調漲、家事服務費加計母親節或端午節獎金，抵銷部分跌幅。
觀察7大類指數與去年同月比較，居住類上漲 1.35％，主因房租與瓦斯費分別較去年同月上漲1.27％及5.98％所致。
交通及通訊類上漲0.97％，主因油料費與客運汽車票分別較去年同月上漲2.56％及15.36％所致；雜項類上漲1.54％，主因檳榔價格較去年同月上漲27.50％所致。
衣著類下跌 1.26％，主因成衣較去年同月下跌2.16％所致；醫藥保健類上漲2.24％，主因掛號費及門診基本負擔調漲所致。
此外，今年5月營造工程物價指數較上月下跌0.75％，主因鋼筋價跌以致金屬製品類下跌2.99％所致，但勞務類指數與上月持平。
(中時)
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