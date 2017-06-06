MLB》美媒：投得太有創意會害慘田中將大

田中將大接連爆炸，美媒建議他專注用指叉和滑球跟打者周旋。(美聯社資料照)

「神之子」田中將大前役先發遭金鶯修理，近4場先發全數吞敗，他的指叉球跟滑球不如過往犀利，是連爆的主因之一，他為完成投球工作，增加其他球種的比重，紐約郵報科南(Kevin Kernan)6日撰文指出，這樣的投球會害慘田中，「若指叉和滑球組合奏效，沒必要選擇其他方案。」

田中近4戰陷入無盡深淵，不僅苦吞4連敗，4場的自責分率高達11.21，完全不像王牌該有的身手。但洋基仍堅持讓他留在輪值，讓他7日於主場掛帥對戰紅襪，科南直言，若非田中身價不斐，換作其他人早就被拔除先發，至於外界議論田中連爆問題出在哪，他認為其中一個問題，在於配球。

田中過去的投球型態，以指叉球和滑球系列球種為主，但近幾場連爆後，這個策略也有所改變。科南指出，改變後雖讓田中對運動家，繳7.1局失1分、飆生涯新高13K好投，但運動家是典型被K無所謂的球隊，偏低甚至挖地瓜的球，都可能吸引他們出棒，「若看田中的投球，會發現滑球和指叉外的球，經常給他帶來傷害。」

科南表示，不少投手會認為出奇不意讓打者猜不透，儘管位置被掌握也未必能打好，這也是田中現在正在做的事，但他指出，1名長期關注田中的球探認為，田中太有創意，有時投球策略會過於複雜，他也建議應像4月27日對紅襪飆3安打完封一樣，重拾以滑球和指叉為主的策略，是較好的選擇，

數據來看，田中在完封紅襪一役，切球占26.8%比例最高，其次依序是指叉24.74%、沉球20.62%、滑球14.43%、曲球8.25%、速球5.15%；沉球、曲球、指叉，被打擊率都是0，速球被打擊率百分百，切球雖投得多，被打擊率僅1成43。

到前役對金鶯，滑球33.01%比例最高，接著是沉球19.42%、切球13.59%、指叉12.62%、速球和曲球都占10.68%。被打擊率呢？滑球投得最多，被打擊率僅2成14，但切球和速球，被打擊率都是百分百，拿手的指叉被打擊率達5成，沉球被打擊率也有4成，單從數字來看，田中的改變幫助並不大。

雖然洋基投手教練羅斯柴爾德(Larry Rothschild)表示，田中只需專注於把各球種發揮出來，。科南認為，田中有手肘輕微撕裂傷的傷痛史，要兼顧所有球種並不容易，明天田中將對戰紅襪時，他投球確實需要做出改變，「該搭配其他球種，但不要用得太過頭。」

(中時電子報)