提升公車動態服務品質 車機及智慧型站牌由2G全面升級4G

因應現有4G通訊環境，配合國家通訊傳播委員會（NCC）將於6月30日關閉2G政策，電信業者已逐步汰換2G基地台並升級至3G、4G通訊環境，對此，北市公運處正將早期設置2G智慧型站牌及公車內2G車機設備，由原規畫升級為3G通訊服務，全面優規提升為4G通訊，令車機設備間傳輸更具效率及穩定，提升公車預估到站資訊正確性，提供民眾更優質公車服務，該處亦請公車業者配合升級原有2G車機設備為4G，共同為提升公車動態服務品質努力。

經查北市已配合升級4G車機設備共約3000輛，部分業者尚未配合升級者約計300輛，後者因2G通訊不佳影響公車預估到站資訊準確性，公運處自去年1月即提前函促各客運業者務必配合及早汰換設備，於各相關會議亦多次聲明，近日並再次函文及召會重申、督促業者落實作業，否則將依法裁處。

北市2004年發展公車動態資訊系統，迄今公車車機數量及路線資訊甚為龐雜，當今成果係長年間逐步擴增功能及規模而成，此次車機設備及智慧型站牌於2G設備升級至4G數量龐大且作業複雜度高，極具挑戰，於設備轉換過渡期間須進行觀測及持續對應調校，可能影響公車預估到站資訊準確性，公運處將持續觀察處理，期以盡速對民眾提供更準確的公車預估到站資訊。

(中時)