嘉義女警疑久病厭世 上吊自殺身亡

莊姓女警的遺體已送往殯儀館。（呂妍庭攝）

莊姓女警的遺體已送往殯儀館。（呂妍庭攝）

莊姓女警在租屋套房內上吊自殺。（呂妍庭攝）

嘉義縣警察局莊姓女警疑久病厭世，今上午被發現上吊死在租屋處浴室。警方表示，莊姓女警目前任職警察局秘書科，離婚獨居在朴子市吉祥7街一棟出租套房，今年51歲，最近身體狀況不佳，日前曾住院數日，昨請假未上班，今上午8點過上班時間未到，同事打電話找不到人，到她租屋處敲門也沒人理，請房東開門進入，才發現莊女已在浴室上吊，明顯死亡。莊女留有遺書，透露是久病才尋死，初判死亡一天以上。

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