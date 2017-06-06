中市水果外銷夯，汶萊將設台中夏日水果專區

豐原農會整合台中各區優質農產行銷至汶萊，在當地超市設置「台灣台中」夏日水果專區。（圖／台中市府提供）

豐原區農會在台中市政府農業局的輔導下，這幾年持續將豐原柑桔類農產行銷至汶萊，獲得好口碑，今年豐原農會更將整合台中各區優質農產行銷至汶萊，並將在當地超市設置「

台灣台中」夏日水果專區，強化當地消費者品牌忠誠度。

豐原區農會今年整合即將進入產季的台中各區優質農產，如水蜜桃、葡萄、荔枝、梨等高經濟作物，將依作物產季分批空運至汶萊，並於當地超市設置「台灣台中」夏日水果專區行銷，目前預計行銷荔枝6公噸、水蜜桃5公噸及葡萄4公噸。

農業局長王俊雄表示，台中市天然環境優厚，農作物栽培技術不斷精進，生產的農產品相當優良，且一年四季皆有水果可輪替銷售。

近日即將進入量產的荔枝，目前主要外銷市場為馬來西亞、新加坡，但在豐原區農會的推廣下，也拓展至汶萊等新興市場，農業局期望可逐步建立海外各地對台中農產的品牌忠誠度，將台中農產推廣至全世界。

(中時)