交大羅技簽署合作備忘錄 共創產業新契機
國立交通大學校長張懋中與羅技電子全球研發副總裁Maxime Marini今(6)日上午10時簽約合作備忘錄，雙方將以互惠互利為基礎，讓彼此頂尖研究團隊交流相關技術訊息、專業知識及工業技術。
張懋中表示，未來羅技將支持交大ICT計畫 (Innovation、Creative、Technology Co-working Space，創意創新創造共創基地)、百川計畫及支持駭客松競賽活動。
張懋中指出，ICT計畫是以智慧校園為基礎架構，建構創意、創新、創造的3大共創基地，提供不同領域師生在課外跨域交流、整合知識，並且提升實作能力、翻轉學習經驗。
他說，羅技這次投入交大ICT計畫，主要以物聯網、雲端技術、嵌入系統、精密儀器、使用者經驗為初期主題，共創新局；百川計畫則招收具備特殊專長或具創新設計力、獨立思辨力、跨域學習潛能的高中生，以培育具備新一代「跨域移
動力」、「跨域創新力」與「創意領導力」的青年，透過羅技提供的寒暑期實習機會，期望給予學子新視野、新啟發。
Maxime Marini認為，未來雙方在共同執行計畫的同時，不僅可透過人員的交流、交換促進產業技術升級，也預期在更多共同興趣領域尋求更多合作機會。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。