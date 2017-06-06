交大羅技簽署合作備忘錄 共創產業新契機

國立交通大學校長張懋中與羅技電子全球研發副總裁Maxime Marini今(6)日上午10時簽約合作備忘錄，雙方將以互惠互利為基礎，讓彼此頂尖研究團隊交流相關技術訊息、專業知識及工業技術。

張懋中表示，未來羅技將支持交大ICT計畫 (Innovation、Creative、Technology Co-working Space，創意創新創造共創基地)、百川計畫及支持駭客松競賽活動。

張懋中指出，ICT計畫是以智慧校園為基礎架構，建構創意、創新、創造的3大共創基地，提供不同領域師生在課外跨域交流、整合知識，並且提升實作能力、翻轉學習經驗。

他說，羅技這次投入交大ICT計畫，主要以物聯網、雲端技術、嵌入系統、精密儀器、使用者經驗為初期主題，共創新局；百川計畫則招收具備特殊專長或具創新設計力、獨立思辨力、跨域學習潛能的高中生，以培育具備新一代「跨域移

動力」、「跨域創新力」與「創意領導力」的青年，透過羅技提供的寒暑期實習機會，期望給予學子新視野、新啟發。

Maxime Marini認為，未來雙方在共同執行計畫的同時，不僅可透過人員的交流、交換促進產業技術升級，也預期在更多共同興趣領域尋求更多合作機會。

(工商)