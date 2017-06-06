夏日玩水哪兒去？親子同樂遊大佳

2017年北市民眾親水體驗活動」即日起開始報名，為了迎接清涼夏日，讓親子及學生族群能在暑假同樂，從6月10日至8月13日每周六、日，規畫「雙人獨木舟」、「SUP立槳式浪板」、「龍舟」、「竹筏」及「雷射型帆船」等適合全家大小的水上休閒體驗活動。（北市體育局提供）

2017年夏日玩水招數盡出，由北市體育局主辦的「2017年北市民眾親水體驗活動」即日起開始報名，為了迎接清涼夏日，讓親子及學生族群能在暑假同樂，從6月10日至8月13日每周六、日，規畫「雙人獨木舟」、「SUP立槳式浪板」、「龍舟」、「竹筏」及「雷射型帆船」等適合全家大小的水上休閒體驗活動，今年活動無需報名費，即日起上官網報名，就能體驗多元、刺激的水域運動，讓你玩得不要不要的。

刺激的獨木舟、SUP等水上運動不但能單人獨享，團體SUP立槳式浪板、竹筏及龍舟等項目也可呼朋引伴來體驗團隊合作的樂趣。此外，水上活動首重安全規劃，體育局安排足夠教練、救生員、救生船艇及相關安全維護措施，讓民眾能玩的開心，也能在安全無虞情形下享受水上活動的趣味性。

體育局指出，活動每天上午9時至下午5時30分開放7 個場次供民眾線上報名，7歲至70歲以下的民眾皆可參加，因活動名額有限，報名方式將以網路預約報名為主，每人一天至多體驗2項活動，現場報到時須出示身份證明證件。想要感受今夏最酷炫的水域運動嗎？快來瘋狂一夏玩水趣。

詳細活動內容可上「瘋狂一夏玩水趣」網站查詢。

(中時)