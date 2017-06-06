合成醋、釀造醋好難分？標示不清可罰400萬元
調理醋？合成醋？還是傳統的釀造醋？為避免民眾對市售的醋產品總是霧煞煞，衛福部食藥署今日公告「包裝食用醋標示規定」，未來若是有添加醋酸、冰醋酸等調味劑的醋產品，將在包裝外明確標示為「合成醋」或「調理醋」，否則依法最高可開罰400萬元罰鍰。
繼前一次的「醬油正名事件」，食藥署今再對醋產品出手。食藥署食品組簡任技正林旭陽說，醋和醬油一樣，幾乎是國人每天都會接觸到的東西，此次規定是為了讓消費者一眼就能辨認，其產品是由何種原料製成。
根據食藥署今日公布的包裝食用醋標示規定」，納管所有2018年7月1日後製造的醋產品。林旭陽表示，該規定要求，若以穀物、果實、酒精、酒粕及糖類等原料之酒醪，或再添加酒精經醋酸發酵，且「未添加醋酸、冰醋酸或其他酸味劑製得之的醋產品」，才得以在品項中標示「釀造食醋」；反之，則必須在包裝明顯處，標示「調理」、「合成」字樣。
林旭陽強調，「調理」、「合成」的醋產品，相較傳統的釀造食醋，「安全上並無差異」，只是能縮短製造的時間，而為了確保消費者知的權益，才要求業者在包裝處明確標示。
產品中若有醋酸、冰醋酸的調味劑的醋產品，若仍在品項中標註「釀造醋」，則涉標示不實，最高可處400萬元罰鍰；若未將依規定將註明其添加的調味劑，也未標示「調理」、「合成」等字樣，則涉及標示不完整，可處3~300萬元罰鍰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。