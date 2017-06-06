合成醋、釀造醋好難分？標示不清可罰400萬元

調理醋？合成醋？還是傳統的釀造醋？為避免民眾對市售的醋產品總是霧煞煞，衛福部食藥署今日公告「包裝食用醋標示規定」，未來若是有添加醋酸、冰醋酸等調味劑的醋產品，將在包裝外明確標示為「合成醋」或「調理醋」，否則依法最高可開罰400萬元罰鍰。

繼前一次的「醬油正名事件」，食藥署今再對醋產品出手。食藥署食品組簡任技正林旭陽說，醋和醬油一樣，幾乎是國人每天都會接觸到的東西，此次規定是為了讓消費者一眼就能辨認，其產品是由何種原料製成。

根據食藥署今日公布的包裝食用醋標示規定」，納管所有2018年7月1日後製造的醋產品。林旭陽表示，該規定要求，若以穀物、果實、酒精、酒粕及糖類等原料之酒醪，或再添加酒精經醋酸發酵，且「未添加醋酸、冰醋酸或其他酸味劑製得之的醋產品」，才得以在品項中標示「釀造食醋」；反之，則必須在包裝明顯處，標示「調理」、「合成」字樣。

林旭陽強調，「調理」、「合成」的醋產品，相較傳統的釀造食醋，「安全上並無差異」，只是能縮短製造的時間，而為了確保消費者知的權益，才要求業者在包裝處明確標示。

產品中若有醋酸、冰醋酸的調味劑的醋產品，若仍在品項中標註「釀造醋」，則涉標示不實，最高可處400萬元罰鍰；若未將依規定將註明其添加的調味劑，也未標示「調理」、「合成」等字樣，則涉及標示不完整，可處3~300萬元罰鍰。

(中時)