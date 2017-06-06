NBA》杜蘭特穩摘總決賽MVP？ 柯瑞槌心肝！
總冠軍系列賽開打前《ESPN》邀請專家預測哪位球員能摘下總決賽MVP殊榮，當時勇士杜蘭特獲得過半支持率，史提芬柯瑞居次。如今兩戰打完了，杜蘭特表現果真不同凡響，倘若勇士如願奪冠，KD也有可能順勢拿下MVP，屆時連續3季與此獎擦身而過的柯瑞是否會搥心肝呢？
《ESPN》專家前些日子預測杜蘭特拿下MVP的機率有50%，柯瑞28%，卓雷蒙格林12%，騎士詹姆斯7%，克雷湯普生3%。
在球迷的票選當中，杜蘭特也獲得43%的支持率，遠高於柯瑞的26%，就連電子遊戲的模擬實況中也看好杜蘭特高捧此獎項。
外界一面看好的杜蘭特，也很爭氣的在前兩戰分別攻下38分與33分，尤其是第二戰33分、13籃板、6助攻、3抄截、5阻攻的全能成績單，似乎力壓同場有32分、10籃板、11助攻「大三元」演出的柯瑞。
杜蘭特賽後稱讚柯瑞不但能撕裂敵軍防線，更驚訝的是他抓下了7個進攻籃板，強烈的進攻欲望是球隊獲勝關鍵。
卓雷蒙格林則是直誇杜蘭特攻擊籃框的破壞力十足，做到球隊交付給他的責任，就連詹姆斯也守不住他。
杜蘭特與柯瑞在球場上頗有戶別苗頭的味道，如果是良性競爭話勇士就是無敵，但假如是惡性競爭的話難保不會出現上季滑鐵盧厄運，就看總教頭科爾的智慧了。
(中時電子報)
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