高雄市議員陳麗娜抨擊高鐵限制包商員工不得有前科是歧視更生人違憲
高雄市議員陳麗娜6日召開記者會，抨擊台灣高鐵是「國有公營」公司，卻在招標採購合約限制包商員工不得有前科紀錄是歧視更生人。陳說，不是單一個案，5月的22件合約均如此規定，若不取消此違法違憲的合約規定，要向監察院檢舉。
陳麗娜在市議會召開記者會說，高鐵是台灣百大企業之一，在企業責任報告書裡還說「創造價值關懷社會、及包容性的員工任用」，卻是說一套做一套。
她指出相關合約中歧視更生人的條文「乙方擔保乙方檢查及維修保養人員具有中華民國國籍並經合法僱用、無罪刑紀錄或不良前科、且為品德良好之人員，如甲方認有必要，在開始執行服務前，乙方應先將其服務人員學經歷及背景等資料造冊，送交甲方審核無異議後，始得任用」。
陳麗娜並以最新的大法官釋字第749號解釋文中針對計程車司機犯罪要吊扣執業登記證、廢止其執業登記，已違憲為例，指高鐵合約規定已違法。
中華更生人藝術推廣協會劉嘉國也以更生人身分出席力挺，以自身被關10多年出獄後經驗，呼籲社會應給更生人機會，更生人多從事沒有接觸人群的勞動性質工作。
劉嘉國表示，高鐵勞務標案卻完全禁止讓更生人或其他可能是過失造成微罪的受刑人完全無法在高鐵工作，這已與刑法勸人為善，給予改過自新機會完全背道而馳。
記者會後，記者就指控內容詢問高鐵公司，但高鐵尚未對議員陳麗娜提出的相關指控做出回應說明。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。