高雄市議員陳麗娜抨擊高鐵限制包商員工不得有前科是歧視更生人違憲

高雄市議員陳麗娜召開記者會，指控高鐵合約歧視更生人，已違憲。（李義攝）

陳麗娜指控高鐵5月有22分合約都有違憲之虞。（李義攝）

陳麗娜指高鐵合約歧視更生人的條文，紅筆 標示處。（李義攝）

中華更生人藝推廣協會理事長劉嘉國出席記者會，呼籲社會給更生人一個自新的機會。（李義攝）

陳麗娜指高鐵5月22分合約均有歧視更人生的條文。（李義攝）

高雄市議員陳麗娜6日召開記者會，抨擊台灣高鐵是「國有公營」公司，卻在招標採購合約限制包商員工不得有前科紀錄是歧視更生人。陳說，不是單一個案，5月的22件合約均如此規定，若不取消此違法違憲的合約規定，要向監察院檢舉。

陳麗娜在市議會召開記者會說，高鐵是台灣百大企業之一，在企業責任報告書裡還說「創造價值關懷社會、及包容性的員工任用」，卻是說一套做一套。

她指出相關合約中歧視更生人的條文「乙方擔保乙方檢查及維修保養人員具有中華民國國籍並經合法僱用、無罪刑紀錄或不良前科、且為品德良好之人員，如甲方認有必要，在開始執行服務前，乙方應先將其服務人員學經歷及背景等資料造冊，送交甲方審核無異議後，始得任用」。

陳麗娜並以最新的大法官釋字第749號解釋文中針對計程車司機犯罪要吊扣執業登記證、廢止其執業登記，已違憲為例，指高鐵合約規定已違法。

中華更生人藝術推廣協會劉嘉國也以更生人身分出席力挺，以自身被關10多年出獄後經驗，呼籲社會應給更生人機會，更生人多從事沒有接觸人群的勞動性質工作。

劉嘉國表示，高鐵勞務標案卻完全禁止讓更生人或其他可能是過失造成微罪的受刑人完全無法在高鐵工作，這已與刑法勸人為善，給予改過自新機會完全背道而馳。

記者會後，記者就指控內容詢問高鐵公司，但高鐵尚未對議員陳麗娜提出的相關指控做出回應說明。

(中時)