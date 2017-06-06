9公司涉逃稅、詐欺 須付公庫1724萬

美心科技、卓達、文昱、鴻禧、台灣未來、聯穎、勝利、普曜、潤格美9家公司作假交易，彼此虛開不實發票金額4.1億元，涉嫌逃漏稅，另以海外假交易向國稅局申報3億多元零稅率銷售額，詐領1300多萬退稅款，台北地檢署考量9家公司14名負責人、會計均已認罪，今給予14人緩起訴，其中美心科技康姓負責人須支付公庫1600萬，另13人各須支付國庫6至20萬處分金。

檢方調查，美心科技、卓達公司康姓負責人為了資金調度，自2009年起規劃與文昱、鴻禧、台灣未來、聯穎、普曜公司進行假交易，指示各公司會計開立不實發票，金額4億1058萬1991元，提供美心等6家公司扣抵稅額，再由鴻禧公司持不實發票向華南銀行申請信用狀貸款。另鴻禧向勝利、潤格美2公司取得700多萬的不實發票逃漏稅，並向華南銀行申請信用狀貸款。

2009年5月至2010年7月，康男等人利用出口退稅措施，掌控聯穎、台灣未來、普曜等公司營運及公司帳戶，佯稱進口砷化鎵磊晶片從事海外假交易，再以不實報關資料向國稅局申報3億74萬6510元之零稅率銷售額，致國稅局溢付退稅款1351萬3968元。2009年7月康男等人以同樣手法，向國稅局申報788萬5632元之零稅率銷售額，致國稅局溢付39萬4282元退稅款。

此外，康男還提供驗資款給卓達、文昱、普曜等公司，作為設立或增資登記之用，事後調查局北機站依違反商會法、稅捐稽徵法、偽造文書、公司法、詐欺等罪嫌將康男14人送辦。

檢方調查時，康男等人均認罪，檢方認為命令14人繳納相當數額之緩起訴處分金，即可收警愓之效，因此給予康男14人緩起訴，其中康男因為主犯，緩起訴3年，處分金1600萬，其餘13人緩起訴2年，處分金各為6萬、10萬、20萬。總計14人的緩起訴處分金為1724萬元。

(中時)