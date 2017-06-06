不知去哪玩？ 台中10大人氣景點 現在最夯

台中西區審計新村，復古的老房子成讓人快門按個不停。(楊婕攝)

出國好花錢，不如來個國內小旅遊吧!熱門景點相當多的台中就是一個不錯的選擇，即使不會騎車或開車，市區內的公車也能帶著你趴趴走到許多夯點，而且只要刷悠遊卡或一卡通，10公里內還都免費，省下來的車錢又能到夜市多點幾樣好料啦，除了秋紅谷、科博館、彩虹眷村外，台中還有許多IG打卡熱門景點，玩都玩不完，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點「台中」的十大人氣景點，趕快安排一下行程，這個週末就出發旅行去!

「光復新村」是個充滿舊式及具有台灣歷史的社區，如同探索光陰的足跡，讓人印象深刻。（資料照）

●老房子X文創---審計新村、光復新村

好逛、好殺時間，好好拍!老房子結合文創，有了新的靈魂，濃濃的文青風席捲了年輕人的心，讓沒落的眷村、舊宿舍又活絡了起來。台中西區向上國中旁的「審計新村」在重新整理後成了文創基地，各種特色店面進駐其中，復古的老房子成了拍照聖地，讓人快門按個不停，足夠花上一整個下午的時間好好品味；而在霧峰的《光復新村》，眷村風格同樣也超殺記憶體，林蔭植栽、紅磚牆瓦片屋頂，漫步其中讓人彷彿回到過去，捨不得離去。

●拍照打卡不能錯過---鯊魚墳場、刑務所演武場、好好聚落文創園區

位在東海漁村舊址附近的鯊魚墳場，因有著倒閉餐廳帶不走的鯊魚模型而有其名，和鯊魚們的互動，掀起了打卡熱潮；建於日據時代的刑務所演武場，日式風格的建築簡單質樸，隨便一個角落，都是拍照的最佳景點；位於台中沙鹿的「好好聚落文創園區」，數個貨櫃屋打造的空間、繽紛的馬卡龍色彩，在IG上夯到爆。

●畫布般的祕境---外埔忘憂谷

一望無際的翠綠稻田、隨風起舞的黃金稻浪、繽紛多姿的花海，外埔的忘憂谷不管在哪個時節到訪，都有能夠撼動人心的絕美景色，享盡了都市風光後，來到大自然看不一樣景觀，讓吹拂的風安撫煩躁的心，外埔忘憂谷舊市有如此安定人心的力量，對了，來到這裡，也別忘記順遊一下超夯的龍貓隧道。

台中柳川夜間相當美麗。（台中市政府提供）

●台中版清溪川---柳川親水河道

玩首爾，清溪川幾乎是必訪聖地，而在台中的柳川經過整頓改造後，有了台版清溪川的美名，水岸邊優美的景色和優閒的氛圍，讓人放鬆心靈，夜晚的柳川也同樣有看頭，五光十色的燈光藝術，浪漫感十足。

台中國家歌劇院外型相當有Feel。(中央社)

●屬於都市的風光---草悟道、台中歌劇院

這條綠色長廊北起國立自然科學博物館，南到美術園道，沿途吃、喝、看、逛樣樣不缺，也難怪殺進排行前三；而台中歌劇院的必訪度就不必多說了，這座由日本建築師伊東豊雄設計的建築，還被國際媒體譽為世界第九大新地標呢。

●探全台最大摩天輪---麗寶樂園

排行榜首的麗寶樂園設施不斷推陳出新，不管是加設的賽車場，還是全台最大摩天輪天空之夢Sky Dream，都讓這裡吸睛度滿滿滿，玩上一整天也不覺得累。

(中時電子報)