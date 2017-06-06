前僑委會委員長 背信通緝十多年判無罪

前行政院僑務委員會委員長祝基瀅，被控在1996年帶妻子赴美參訪，挪用僑務委員會下設的民間組織「世界華商經貿會議」39萬元，核銷支付太太的出國機票等費用，檢察官依背信罪起訴，因祝基瀅屢傳不到遭台北地院通緝11年多，在前年到案受審，案經北院合議庭審結，今(6)日認定檢方起訴事證無法證明構成犯罪，判祝基瀅無罪。

祝基瀅1996年6月起擔任僑委會委員長，多次簽報行政院並獲准訪問僑社，行政院雖同意出訪計畫但特別註明「夫人出國旅費應自理」。不過，1996年10月底祝基瀅赴美參加世界華商經貿會議，夫人也隨同出國，他和妻子開銷39萬多元，由僑委會簽約承辦的旅行社先行墊付後，再向僑委會申請償還。

但僑委會礙於規定無法申報祝妻費用，祝基瀅乃透過當時的僑委會第三處處長陳宗文、第四處處長林煌村協助，才核准旅費簽報。案經北檢偵結，將祝基瀅3人依背信罪提起公訴。

陳宗文、林煌村經北院審理後獲判無罪，祝基瀅審理中，曾寫信給法官表示，他人在美國、因為身體不適，不適合長途飛行，希望法官不要傳喚他到案，但法官再度去函要求祝基瀅附上醫院證明時，祝基瀅卻無法拿出，法官因此認定祝基瀅缺乏正當理由卻不到庭應訊，對他發佈通緝。前年祝基瀅在通緝11年多後到案，北院分案展開審理，今(6)日判祝無罪。

(中時)