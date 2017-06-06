與吳敦義有瑜亮情結？朱立倫：他是老長官

吳朱有無瑜亮情結，朱立倫說吳是他的老長官。（葉德正攝）

前副總統吳敦義、新北市長朱立倫關係經常被拿來做文章，新北市長朱立倫6日表示，吳敦義是他的老長官，謝謝吳副總統長期對他的關心、支持，吳主席當選那天晚上，他也有特別打了電話道賀，最近因為吳前副總統都在各地謝票，還沒有碰到。

朱立倫曾是吳敦義擔任行政院長時的副手，面對媒體追問兩人關係，朱立倫說，「無奈」，大概媒體需要做一些文章，才有文章可以寫吧。

(中時)