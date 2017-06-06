民眾檢舉工程疑義案 中市府建設局：主動移送政風

台中市府建設局今年初接獲民眾檢舉工程疑義案，建設局表示，除內部立即展開調查外，也主動移送政風單位偵辦。

市議員今天在市議會總質詢時，關切建設局民眾檢舉工程疑義案的調查情況，建設局說，廉政署日前已約談該案件相關廠商及建設局員工，該局全力配合調查，檢察官訊後建設局一名林姓員工交保候傳。

建設局強調，本於不枉法、不徇私立場，該案除主動移送偵辦，主動提供資料配合調查，該局所有工程作業均依照相關規定辦理，過程公開透明。

市府表示，該案民眾檢舉部分已進行調查，將全力配合檢調單位辦理，希望盡快釐清相關疑慮，毋枉毋縱。

(中時)