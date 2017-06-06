愷樂有氧運動自拍噴汗美胸 誘惑視角太犯規

做有氧運動狂噴汗，愷樂放送自拍美胸照超犯規。（圖／取材自Butterfly愷樂臉書）

女星愷樂從兒童台以「蝴蝶姐姐」出道，近年成功轉型變身性感女神，橫跨綜藝和唱片，而擁有火辣D罩杯的她，也不時大方曬出好身材，愷樂昨（5日）和「Uni Girls」的橘子（甘煖琳）一起做有氧運動，愷樂還曬出自拍美胸照，誘惑視角太犯規！

愷樂與橘子一起看潘若迪影片做有氧運動，讓愷樂直呼大噴汗「汗像不用錢的一樣」，還曬出自拍美胸照，愷樂頸部全冒汗，不過網友焦點全放在愷樂傲人雙峰上，深邃事業線與腹肌，性感指數爆表，美照更讓網友眼睛大吃冰淇淋。

(中時電子報)