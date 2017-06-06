青年署經濟弱勢青年工讀計畫 職缺招募中
暑假即將來臨，不少青少年尋求打工機會，教育部青年署推動「經濟弱勢青年工讀計畫」，結合政府機關、公營企業、公股銀行及民營機構的資源與力量，提供16-29歲在學經濟弱勢青年的工讀機會。
青年署表示，今年「經濟弱勢青年工讀計畫」的暑期工讀職缺已陸續上線，包括土地銀行、華南商業銀行、臺灣菸酒股份有限公司、中華郵政各縣市郵局、臺灣自來水公司各區管理處、兆豐產物保險、國立自然科學博物館、中央研究院、警專圖書館、主計總處等單位提供優質且安全的工讀機會，近期亦將有臺灣銀行、合作金庫商業銀行等職缺持續上線。
青年署指出，這項計畫歡迎16至29歲，國內公立或教育部立案之私立高級中等學校以上，具本國籍在學身分，且符合低收入戶、中低收入戶、近1年獲貸就學貸款或教育部大專校院弱勢學生助學計畫補助其中一項資格之青年，有興趣者可至教育部青年署「RICH職場體驗網」，尋找適合的工讀機會。
(中時)
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