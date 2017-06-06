夏威夷女郎、猛男周末快閃鬧區 送伴侶出國度蜜月
今夏就愛放閃！風光旖旎的夏威夷，被視為情侶眼中一生必遊的愛情聖地，夏威夷觀光局駐台辦事處舉辦的「尋找最佳夏威夷伴侶Best Hawai ʻi Couple」活動今(6)日開跑，祭出飛往夏威夷機票、住宿，號召伴侶們拍攝影片投稿分享愛情故事；此外，活動也將在周末邀請熱情奔放的夏威夷女郎、肌肉猛男快閃西門町鬧區，傳遞度假島的奔放熱力。
夏威夷古語中的「aikane」，以愛為基礎，自古認為愛不分性別、國界、膚色、種族、年齡。「尋找最佳夏威夷伴侶」活動秉持夏威夷的阿囉哈Aloha精神，倡導「希望、愛、和平以及幸福」，除了開徵最感人、最能引起最多共鳴的愛情故事影片，也祭出台北夏威夷來回機票及2晚住宿機會，讓優勝者前往夏威夷寫下另一篇章戀曲。
而夏威夷觀光局駐台辦事處也將於本周末10日起，連續3個禮拜六的晚上10時於西門町紅樓前舉辦快閃活動，邀請熱情奔放的夏威夷女郎帶來呼拉舞表演，還有肌肉猛男嗨翻夜空，讓度假島嶼風情熱力閃爍整座台北城。
(中時電子報)
關鍵字：夏威夷
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。