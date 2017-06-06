夏威夷女郎、猛男周末快閃鬧區 送伴侶出國度蜜月

風光旖旎、熱情如火的夏威夷，是情侶眼中一生必遊的愛情聖地。(圖/夏威夷觀光局)

今夏就愛放閃！風光旖旎的夏威夷，被視為情侶眼中一生必遊的愛情聖地，夏威夷觀光局駐台辦事處舉辦的「尋找最佳夏威夷伴侶Best Hawai ʻi Couple」活動今(6)日開跑，祭出飛往夏威夷機票、住宿，號召伴侶們拍攝影片投稿分享愛情故事；此外，活動也將在周末邀請熱情奔放的夏威夷女郎、肌肉猛男快閃西門町鬧區，傳遞度假島的奔放熱力。

夏威夷古語中的「aikane」，以愛為基礎，自古認為愛不分性別、國界、膚色、種族、年齡。「尋找最佳夏威夷伴侶」活動秉持夏威夷的阿囉哈Aloha精神，倡導「希望、愛、和平以及幸福」，除了開徵最感人、最能引起最多共鳴的愛情故事影片，也祭出台北夏威夷來回機票及2晚住宿機會，讓優勝者前往夏威夷寫下另一篇章戀曲。

而夏威夷觀光局駐台辦事處也將於本周末10日起，連續3個禮拜六的晚上10時於西門町紅樓前舉辦快閃活動，邀請熱情奔放的夏威夷女郎帶來呼拉舞表演，還有肌肉猛男嗨翻夜空，讓度假島嶼風情熱力閃爍整座台北城。

(中時電子報)