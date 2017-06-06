幫老公延緩入伍 3000美元行賄官員
楊姓男子為了赴國外洽談生意，向台北市政府兵役局申辦延後入伍遭拒，楊妻為幫丈夫能順利延期入伍，將裝有3000美元、約9萬4000元放入禮盒提袋中，送給兵役局官員，涉及行賄罪；台北地檢署考量楊妻已認罪，將她緩起訴，期限1年，她須支付公庫12萬元。
去年7月，楊男收到陸軍常備兵徵集令，指定他應於隔月11日報到入伍，因楊男計畫前往新加坡洽談投資合作，他便與妻子一同到北市兵役局申辦延期徵集。兵役局召開專案協調會，認為楊男個人事業規劃，不符合辦理延期徵集的徵兵規則，因此否決楊男的申請。
楊妻在去年8月12日傍晚，將裝有3000美元的信封袋，夾放入薄餅禮盒的提袋內，想藉此行賄兵役局承辦科長；該名科長發現袋內的現金後，立即通報政風室並將提袋連同袋內賄款退回，楊妻因此吃上行賄罪官司。
(中時)
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