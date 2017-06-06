鴛鴦盜聯手犯10案 警察來時各自逃

高雄市胡姓慣竊（右）犯下10起竊盜案。（呂素麗翻攝）

高雄市胡姓慣竊犯下10起竊盜案，警方破獲起出攤商的小貨車（左）及5部失竊機車。（呂素麗翻攝）

高雄市胡姓慣竊犯下10起竊盜案，警方起出他的犯案工具。（呂素麗翻攝）

在夜市擺攤賣手機配件的高雄市陸姓男子，上月底將做生意的小貨車停在自家前面遭竊，車上剛進貨價值30多萬元的手機配件一併被偷走，三民二分局鼎金派出所獲報全力追緝，逮捕鴛鴦盜胡姓男子與方姓女友，方女趁亂逃逸，棄男友於不顧；警方查出胡男涉嫌偷機車及汽車共10起竊盜案，起出5輛舊款光陽豪邁，並追回被害人的小貨車及手機配件。

陸男（約30歲）向警方報案指出，他平常在夜市擺攤賣手機配件，上月28日凌晨零點，自岡山夜市擺攤結束營業後，開車返回三民區民族路住家，28日上午要開車外出時發現貨車遭竊，車內價值30餘萬元的手機配件連帶被偷走。

警方多方調閱相關資料再加以查訪，發現除胡姓犯嫌外，另有1名女姓共犯，查知嫌疑人藏身處所，昨天持法院核發搜索票於苓雅區武昌路的住處埋伏伺機逮人，見胡姓主嫌搭載女友返家時一擁而上，胡嫌未及反應即遭逮捕。而方女見狀拔腿就跑，鑽入複雜巷弄內，棄男友於不顧。

警方查出，胡男（51歲）及方女（32歲）都有竊盜、毒品、搶奪等前科，兩人連手犯案，對女友頭也不回，棄他不顧逕自逃逸，胡嫌心中自是五味雜陳，警方將繼續追緝方女。

警方在胡嫌住處當場查獲陸姓攤商遭竊的小貨車及貨品，辦案人員持續突破犯嫌心防，犯嫌其自知難逃法網，帶同警方前往前鎮區、苓雅區、鳳山區、仁武區等處取贓，共尋獲自小貨1輛、機車5輛。

警方查出，胡嫌與女友共犯下4起汽車及6起機車竊盜案，汽車專偷小貨車內的財物。

胡嫌供稱，他所竊取的重機車均為舊款光陽豪邁，軑舊款光陽豪邁鎖頭老舊較易竊取成功，而鎖定竊取攤商貨車，是因較易竊得車內零錢。

警方查出，胡嫌偷機車1部換過1部，他還瞎掰說，怕失主無法找到車子，會造成財物損失，車輛使用畢後都會停放在路邊紅線或人行道上，好讓警方及民眾能即時尋獲。

警方訊後依竊盜罪移送法辦，因有再犯之虞且共犯在逃，經檢察官向法院聲請羈押，法官裁准收押。

鼎金所長黃慶煌呼籲，舊款機車鑰匙長度短，容易以工具破壞鎖頭，失竊率高，常為竊嫌鎖定的目標，建議民眾家中若有相同車型，可在輪胎上加大鎖或更換機車龍頭鎖、暗鎖等方式，防止失竊。

(中時)