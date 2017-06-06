美國安局機密報告： 俄駭客選前攻擊投票軟體商
美國國家安全局(National Security Agency)一份機密報告最近被網路媒體The Intercept揭露，指出美國去年大選前幾天，俄羅斯駭客對至少一家美國投票軟體商發動攻擊，但未表明選舉結果是否有因此收到影響。
這份報告指出俄羅斯軍事情報單位在去年10月底或11月初，對一家美國投票軟體公司發動駭客攻擊，然後寄了一堆專騙個資的釣魚郵件給超過100個地方選舉官員。報告說其根據是來自今年4月獲得的情報，並指出俄羅斯攻擊這家公司是為了要取得選舉相關軟體和硬體的資訊。
駭客據說利用這些資訊來製造新的電郵帳號，然後寄釣魚信給美國地方政府，最後還寄了測試信到兩個明顯和不在籍投票(Absentee ballot)服務有關、不存在的帳號，意圖製造擬真的不在籍投票服務，在美國這種服務可讓選民在選舉當天，在選票所以外的地方投票，通常都是透過郵件、電郵或是傳真，需要在選舉至少一周前申請。
國安局的報告並未直接指出哪些州有被影響，美聯社(AP)也無法核實這份報告，因為Intercept表示其來源未具名。但今美國司法部指控一名在喬治亞州包商洩露最高機密報告給線上媒體，這份報告的日期是5月5日，和Intercept在網路上公布的報告日期相同，Intercept在聯繫國安局和美國情報局長辦公室後，被要求基於對「大眾無益」之故不公開部分內容。
同天一名聯邦單位員工Reality Leigh Winner被指控影印機密文件，並寄給新聞媒體記者，其律師不願證實，她是否是就是洩露情報給Intercept的人。聯邦調查局探員的口供說，Winner過去是空軍一員，有獲得最高層級的安全許可。
(中時電子報)
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