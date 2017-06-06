NBA》專家替騎士出謀略 狠用詹皇與打陣地戰

爵士戈登海沃德(左)認為騎士想要擊敗勇士的唯一方法就是打陣地戰。(美聯社資料照)

杜蘭特、史提芬柯瑞、克雷湯普生與卓雷蒙格林在第2戰合力攻下99分，四大金剛帶領勇士擊潰騎士，總冠軍系列賽取得2比0優勢，即便第三與第四戰回到克里夫蘭，外界依舊不看好騎士能夠阻攔勇士的奪冠步伐。如今有專家替騎士出謀略，認為變換先發陣容、狠用詹姆斯，然後再打陣地戰，就有機會中斷勇士季後賽14連勝。

球評傑夫范甘迪認為，騎士唯一辦法就是狠操詹姆斯，讓詹皇打滿每場比賽，只要他能在杜蘭特與柯瑞下場休息的時候補上失分差距，然後再緊咬著比數，或許就有機會取勝。

爵士球員戈登海沃德表示，勇士是一支擅長打快節奏以及投射三分球的球隊，一旦陷入陣地戰即會出現無謂失誤，騎士就是要抓這個點猛打，倘若造著對方節奏打，騎士就永無翻身機會。

巫師球員詹寧斯指出，J.R史密斯表現奇差無比，騎士應該由尚波特頂替他的先發地位，或許攻擊方面無法造成對手壓力，但尚波特的防守精神值得嘉許。

(中時電子報)