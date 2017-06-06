王丹「嘴砲說」 黃智賢痛批：可恥

大陸民運人士王丹(左)日前說若台灣人不願意流血，就不要再談獨立，因為「那就是嘴砲」，該言論遭作家兼節目主持人黃智賢(右)痛批。(中時資料照、黃智賢臉書/合成圖)

大陸民運人士王丹日前提及台灣獨立議題，他說若台灣人不願意流血，就不要再談獨立，因為「那就是嘴砲」。對此，作家兼節目主持人黃智賢說兩岸之間的敏感經不起任何挑撥，況且台灣人不笨，沒有人要流血，流血也沒辦法台獨。黃重批王丹這番話「可恥！」對不起長期庇護他的台灣。

黃智賢首先表示，王丹要離開台灣了，卻說這種話，難道是他希望血流成河嗎？「王丹受台灣的照顧，台灣對他不薄」。至於有民調顯示不管藍綠支持者，有超過7成民眾希望兩岸能和平交流、消除歧見，黃認為王丹是不是因為看到民調後，覺得兩岸和平有契機他不甘願，黃智痛批「現在出來說這種話，是不甘願？」、「可恥！」

王丹認為兩岸有更多的歧見、誤解、爭執，是因為能從中取利？黃智賢質疑他是希望看到流血場面嗎？但台灣人不笨，沒有人要流血的，況且流血也沒辦法台獨。黃直指王丹突然在離開時，說出這番要台灣流血的話，根本就是恩將仇報，他把這一切看得太輕鬆了一點。

此外，有民調顯示有7、8成民眾自認「我是台灣人」，但卻只有2成願意為台獨而戰。黃智賢說那些說要為台獨而戰的人，根本沒有想過戰爭的可怕、也沒有參與過戰爭，黃認為，說要為台獨而戰，只是一種情緒的表達，絕對不相信他們真的會打戰。

兩岸經不起挑撥與試探，黃智賢說二戰時期台灣曾經歷戰爭邊緣，而真正歷經過戰爭的人，是最不願意戰爭的。王丹受別人保護、庇護，說這種話，真的太投機取巧、太沒天良了！「他對不起中國、對不起台灣、對不起兩岸全世界的中國人！」黃認為王丹不應該挑起流血戰爭這個議題。

(中時電子報)