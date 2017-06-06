歌后丁噹欽點 彰女樂儀隊站上萬人小巨蛋演出
2017Hito流行音樂獎頒獎典禮4日晚間在小巨蛋登場，彰化女中樂、儀隊隨「最具爆發力女歌手」丁噹登台演出，引爆全場尖叫聲不斷，不少觀看轉播的彰女校友心情也跟著激動沸騰，紛紛在臉書貼出「那些年」穿著樂儀隊制服的昔日舊照向學妹們致敬。
創校98年的彰化女中，成立樂隊已72年、組成儀隊也有47年歷史，最早由學校師長管理，招收成員有身材甚至成績等條件限制，近年社團化後、加上少子化影響，改由學生自主管理，也取消諸多限制。
「真假？不是開玩笑吧！」樂隊隊長蔡旻珊說，隊員們起初獲邀時都不敢置信，但大家沒花太多時間考慮就答應。除了平日的社團時間，週六和連假也撥時間排隊。
儀隊小隊長陳品蓉說，表演當天才集體搭遊覽車北上，下午彩排時超緊張，出錯率有點高，但晚間正式上場時，享受當下表演的心情遠大過於擔心，全程沒人掉槍，呈現出最好的一面。
因為演出有人數要求，儀隊11名高三學姊支援演出，有些人仍須準備下個月大學指考，在不影響應考進度下全力以赴，白天上課、練習，晚上到家繼續溫書；完成任務後，學妹說，「好爽！超嗨的。」學姊們則說「很珍惜與大家重聚、再度操槍的時光，一起完美達成任務，非常開心。」
校長鄭曜忠說，樂、儀隊共31人獲邀北上，27人上台演出，當初接獲經紀公司來電邀請，校方並未預設立場，將決定權交由學生討論、決定，因演出場地是特殊的T字形舞台，學生們討論後重新調整隊形，總共花了五月整整一個月時間密集排練，最後完美演出、精采呈現成果。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。