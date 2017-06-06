歌后丁噹欽點 彰女樂儀隊站上萬人小巨蛋演出

彰女樂儀隊星期日北上小巨蛋演出，晚上留宿劍潭學生活動中心，昨天到華山文創園區校外教學，今天返校上課，校長鄭曜忠(左起)特別頒發小紅包獎勵樂儀隊的辛苦付出與精采演出。由樂隊隊長蔡旻珊和儀隊小隊長陳品蓉代表接受。(謝瓊雲攝)

彰化女中樂、儀隊站上萬人小巨蛋舞台演出，精采演出引發校友們的熱烈迴響。(謝瓊雲攝)

2017Hito流行音樂獎頒獎典禮4日晚間在小巨蛋登場，彰化女中樂、儀隊隨「最具爆發力女歌手」丁噹登台演出，引爆全場尖叫聲不斷，不少觀看轉播的彰女校友心情也跟著激動沸騰，紛紛在臉書貼出「那些年」穿著樂儀隊制服的昔日舊照向學妹們致敬。

創校98年的彰化女中，成立樂隊已72年、組成儀隊也有47年歷史，最早由學校師長管理，招收成員有身材甚至成績等條件限制，近年社團化後、加上少子化影響，改由學生自主管理，也取消諸多限制。

「真假？不是開玩笑吧！」樂隊隊長蔡旻珊說，隊員們起初獲邀時都不敢置信，但大家沒花太多時間考慮就答應。除了平日的社團時間，週六和連假也撥時間排隊。

儀隊小隊長陳品蓉說，表演當天才集體搭遊覽車北上，下午彩排時超緊張，出錯率有點高，但晚間正式上場時，享受當下表演的心情遠大過於擔心，全程沒人掉槍，呈現出最好的一面。

因為演出有人數要求，儀隊11名高三學姊支援演出，有些人仍須準備下個月大學指考，在不影響應考進度下全力以赴，白天上課、練習，晚上到家繼續溫書；完成任務後，學妹說，「好爽！超嗨的。」學姊們則說「很珍惜與大家重聚、再度操槍的時光，一起完美達成任務，非常開心。」

校長鄭曜忠說，樂、儀隊共31人獲邀北上，27人上台演出，當初接獲經紀公司來電邀請，校方並未預設立場，將決定權交由學生討論、決定，因演出場地是特殊的T字形舞台，學生們討論後重新調整隊形，總共花了五月整整一個月時間密集排練，最後完美演出、精采呈現成果。

(中時)