誤接女友電話 前、現任男友比輸贏犯殺人未遂

都是一通電話惹的禍！中市一女子因上廁所，請陳姓男友代接電話，好巧不巧竟是楊姓前男友打來的，兩男在電話中要「比輸贏」，陳男邀卓姓、吳姓友人助陣，3人持球棒、木棍等圍攻楊男，打到對方躲進超商櫃臺才罷休。台中地院審結，認為此舉完全是不顧他人死活，依殺人未遂判處陳男等3人5年6月至5年10月徒刑。

判決書指出，前年12月間，因陳男女友正在上廁所，電話一響由他代接，沒想到是前任楊姓男友打電話，兩人在電話裡吵不停，直接嗆聲要見面比輸贏，約定在清水區一超商前見面。

陳男立即開車搭載女友到超商附近繞一圈，發現楊男還帶著兩個幫手，疑似還準備球棒、刀械等，他擔心寡不敵眾，打電話給卓男，又找了吳男等共5人到場，還持球棒、長刀、長手電筒、木棍、長杆等物，一群人聲勢浩大，到場後立刻喝令：「放下傢私！」（放下武器），楊男等人嚇得鳥獸散。

但陳男等人可不這樣輕易罷休，鎖定楊男為目標全力追打，打到他躲進超商內仍不放過，直到他躲進櫃臺內，陳男等人才停手。

直到陳男等人離去後，楊男友人才出現，將他送醫急救，被害人腰部、腹部有穿刺傷，內臟外露、疲臟損傷、左橫膈膜破裂、左肩穿刺傷、左肋骨骨折等，一度情況危急送進加護病房，後才逐漸恢復。

台中地院審結，法官認為陳男等人所為完全不顧他人死活，危及被害人生命安全，依殺人未遂罪判陳男等3人5年6月至5年10月徒刑。

(中時)