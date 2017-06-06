誤接女友電話 前、現任男友比輸贏犯殺人未遂
都是一通電話惹的禍！中市一女子因上廁所，請陳姓男友代接電話，好巧不巧竟是楊姓前男友打來的，兩男在電話中要「比輸贏」，陳男邀卓姓、吳姓友人助陣，3人持球棒、木棍等圍攻楊男，打到對方躲進超商櫃臺才罷休。台中地院審結，認為此舉完全是不顧他人死活，依殺人未遂判處陳男等3人5年6月至5年10月徒刑。
判決書指出，前年12月間，因陳男女友正在上廁所，電話一響由他代接，沒想到是前任楊姓男友打電話，兩人在電話裡吵不停，直接嗆聲要見面比輸贏，約定在清水區一超商前見面。
陳男立即開車搭載女友到超商附近繞一圈，發現楊男還帶著兩個幫手，疑似還準備球棒、刀械等，他擔心寡不敵眾，打電話給卓男，又找了吳男等共5人到場，還持球棒、長刀、長手電筒、木棍、長杆等物，一群人聲勢浩大，到場後立刻喝令：「放下傢私！」（放下武器），楊男等人嚇得鳥獸散。
但陳男等人可不這樣輕易罷休，鎖定楊男為目標全力追打，打到他躲進超商內仍不放過，直到他躲進櫃臺內，陳男等人才停手。
直到陳男等人離去後，楊男友人才出現，將他送醫急救，被害人腰部、腹部有穿刺傷，內臟外露、疲臟損傷、左橫膈膜破裂、左肩穿刺傷、左肋骨骨折等，一度情況危急送進加護病房，後才逐漸恢復。
台中地院審結，法官認為陳男等人所為完全不顧他人死活，危及被害人生命安全，依殺人未遂罪判陳男等3人5年6月至5年10月徒刑。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。