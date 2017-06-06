白人女加國超市怒吼華人店員：不說英文就滾回中國

不斷冒出種族歧視言論的白人女子，最後在一名華人顧客（右圖穿條紋衣者）以英文回答她的問題後，情緒才逐漸平撫下來。（翻攝自Frank Hong臉書影片）

又見種族歧視！華裔男子Frank Hong日前在加拿大拍攝的一段影片，近來在華人世界引起討論。影片中一名坐著輪椅的白人女子不停地對周遭華人咆哮，甚至表示他們若不說英文，就應該滾回中國。

這支影片的拍攝地點為多倫多豐泰超市販賣熟食的區域，該名白人女子發現華人店員不會說英文後，就歇斯底里地開始怒罵對方，她指出加拿大法律規定要說英文，「你們如果不懂，就應滾回中國。」之後，有名華人男顧客嘗試與女子溝通，但仍無效，她堅持在加拿大工作若不懂英文，是違法的行為。

影片的最後，一名華人女顧客向白人女子說明，她想知道的食物價格，都貼在餐檯的罩子上時，白人女子才停止怒罵。這支影片Frank Hong從3日po上臉書後至截稿為止，已有81萬次觀看。

豐泰超市的熟食區店員事後接受媒體訪問時提到，該白人女子最後並未購買任何東西就離開：而據了解，加拿大並沒有私營企業員工不懂英文即屬違法的規定。

(中時電子報)