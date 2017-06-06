警察好體力 非法打工外勞跑輸了！
36歲越南籍男子KHANH，去年11月以觀光的名義來台灣，半年來四處打零工賺錢，累了就睡在工地，因肚子餓上街買東西吃，看到警察擔心被遣返，拔腿就跑，員警察覺有異，立即上前追趕，狂奔兩條街後，終於將逃逸外勞壓制在地，KHANH自認在工地工作，對體力很有信心，被逮後大嘆「沒想到台灣的警察體力這麼好！」
警察局第六分局市政派出所巡佐劉耕棠、警員林忠朋巡邏時，在大墩19街及大祥街口發現1名男子見到巡邏車馬上掉頭，這樣突然的舉動引起警方的注意。
員警趨前要盤查，還來不及開口，男子便死命狂奔，員警也急忙在後面追趕，一路跑到大墩18街和文心路口，KHANH為逃避追緝，不要命地橫越文心路，甚至跨越施工護欄往對面馬路奔去，最後體力不支跌倒在安全島上，警員林忠朋趁其摔倒之際，將其壓制就範。
在下班車流量大的尖峰時間，竟然看到警察在車來車往的大馬路上演追捕逃犯的戲碼，很多民眾見到員警有如飛毛腿的速度，宛如電影場景，直呼好像電影情節。
KHANH藉來台觀光之名，四處打零工賺錢，想繼續在台灣工作，每天過得心驚膽跳，這次上街因為要買食物，被機警的員警發現，本來想快跑脫身，沒想到台灣的警察體力比他還好，體能不如人被逮，也面臨被遣返的命運。
(中時)
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