以病人需求的發明，三總榮獲俄羅斯發明展大獎

潘玉玲督導長（右）現場解說「免膠帶尿管固定帶」的特殊性。(陳怡誠攝)

潘玉玲督導長（右）現場解說「免膠帶尿管固定帶」的特殊性。(陳怡誠攝)

三總護理部潘玉玲督導長（右）說明「記憶型筆針套」使用的過程。(陳怡誠攝)

曹晏嘉護理師展示「記憶型筆針套」。(陳怡誠攝)

軍醫體系的龍頭三軍總醫院參加俄羅斯舉辦的2017「阿基米德國際發明展」，以病人需求為出發點的發明「免膠帶尿管固定帶」和「記憶型筆針套」，分別榮獲發明展的金牌獎和銀獎。

(中時)