葉毓蘭批王丹：點火鼓勵流血 別人孩子死不完？!

大陸民運人士王丹嘴砲說，遭葉毓蘭批評他點火鼓勵流血革命，「是嫌台灣人口太多了嗎？還是別人的孩子死不完？」。（中時資料照,合成圖）

大陸民運人士王丹日前表示，若台灣人不願意流血，就不要再談獨立，因為「那就是嘴砲」，引來議論。對此，亞洲警察協會祕書長葉毓蘭痛罵王丹用中華民國人民納稅的血汗錢在台灣吃香喝辣，「臨去前還想點火鼓勵流血革命，是嫌台灣人口太多了嗎？還是別人的孩子死不完？」

葉毓蘭指出，從陳水扁執政時，王丹就使用中華民國人民納稅的血汗錢在台灣吃香喝辣。這麼多年來，除了散播反中的仇恨種子，教出一群太陽花們喊著「公民不服從」，對台灣的法治踐踏無遺。現在台灣人窮了，供養不起了，他又要去他處化緣了。「最不應該的是，臨去前還想點火鼓勵流血革命，是嫌台灣人口太多了嗎？還是別人的孩子死不完？」

政大教授徐世榮則表示長年以來，台灣對於包括王丹在內的中國民運人士多有協助，如今他要離開台灣了，卻是以「嘴砲」二字來回報大多數台灣人民對於台灣的認同，真是很難過！

(中時電子報)