葉毓蘭批王丹：點火鼓勵流血 別人孩子死不完？!
大陸民運人士王丹日前表示，若台灣人不願意流血，就不要再談獨立，因為「那就是嘴砲」，引來議論。對此，亞洲警察協會祕書長葉毓蘭痛罵王丹用中華民國人民納稅的血汗錢在台灣吃香喝辣，「臨去前還想點火鼓勵流血革命，是嫌台灣人口太多了嗎？還是別人的孩子死不完？」
葉毓蘭指出，從陳水扁執政時，王丹就使用中華民國人民納稅的血汗錢在台灣吃香喝辣。這麼多年來，除了散播反中的仇恨種子，教出一群太陽花們喊著「公民不服從」，對台灣的法治踐踏無遺。現在台灣人窮了，供養不起了，他又要去他處化緣了。「最不應該的是，臨去前還想點火鼓勵流血革命，是嫌台灣人口太多了嗎？還是別人的孩子死不完？」
政大教授徐世榮則表示長年以來，台灣對於包括王丹在內的中國民運人士多有協助，如今他要離開台灣了，卻是以「嘴砲」二字來回報大多數台灣人民對於台灣的認同，真是很難過！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。