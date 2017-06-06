NBA》休息室呼麻？ 騎士麻煩大了
騎士連續兩戰慘敗，全隊士氣低迷，就連頭號主將詹姆斯也拒絕出席賽後記者會，但更大麻煩來了，根據《Terez owens》報導，騎士休息區傳出「大麻」味道，也就是說有人當場乎麻，雖然這種行為在該地不違法，但團隊形象卻嚴重受損。
美國著名的籃球記者懷斯在個人社交網站寫著，「在經過騎士球員休息室的時候聞到濃濃的大麻味，我從小在北卡與夏威夷長大，所以很孰悉這種味道，但不知是何人所為，或許是工作人員，也有可能是某些人想要藉此減緩悲傷的情緒吧！」
《CNN》報導，娛樂用大麻在美國銷量於2015年達到12億美元，藥用大麻更是高達45億美元。不過需要注意的是，雖然全美已經有24個州和華盛頓特區將藥用大麻合法化了，但是在公共場合吸食大麻仍屬違法的行為。
依據美國法令大麻勇士所在的加州只能用在醫療上，也就是說除非有人受傷後在醫師的允許下才能藉由吸大麻來減緩疼痛。
因此，這起事件如果發生在一般人的身上已是觸法行為，但騎士球團至今並未做出任何解釋與回應。
(中時電子報)
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