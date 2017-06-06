員警規勸戴安全帽 反遭嗆聲要殺人還傷警

40歲謝姓男子騎機車未戴安全帽，王姓員警先是規勸他戴安全帽，他完全置之不理，等到警方要求他受檢，又嗆聲：「不要煩我、憑什麼攔我」「再煩我，就是威脅我生命安全，我要殺了你」員警上前要逮捕他，他拒捕、又與員警拉扯，造成王員多處挫傷。台中地檢署偵結，依妨害公務、傷害、恐嚇等罪嫌起訴謝男。

起訴書指出，謝男於今年2月14日下午4時許，騎機車行經國光路，霧峰方向行駛，在東榮路口停紅路燈時，騎警用機車的王姓員警上前提醒他要戴安全帽，謝男不理會、先是回話：「不想戴！」王員又問一次：「要不要戴安全帽？」這一次他完全不睬，加速離去。

王員隨後鳴笛要求謝男停車受檢，但他還是不當一回事，邊騎車、邊嗆聲：「不要煩我、憑什麼攔我？」兩人一路追趕，到了德芳南路停等紅綠燈時，王員再次要求他停車受檢，謝嫌竟出言：「你再煩我，就是威脅我生命安全，我要殺了你！」

王員立刻表示：「你已涉嫌妨害公務，現在要逮捕你。」但謝男仍拒絕逮捕，且與王員拉扯，造成王員左臂挫傷、右前臂挫傷、左手掌挫傷、右手指挫傷等傷害，路人見狀，上前協助壓制逮捕謝男。

謝男到案後辯稱，沒說要殺人，也沒拉扯員警；他的意思是，如果警察繼續這樣逼車是謀害人命，是公共危險，再逼車就「法決」了，是指法律解決，不是殺了你。檢方認定其犯行明確，依妨害公務、傷害、恐嚇等罪嫌起訴。

(中時)