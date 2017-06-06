中嘉與高發會攜手合作 讓熟齡族群可以銀髮生活一手控

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為順應台灣高齡社會趨勢與橘世代產業發展，中嘉網路股份有限公司與台灣高齡化政策暨產業發展協會攜手合作，建立策略夥伴關係，中嘉集團旗下系統並將推出一系列熟齡友善服務，期望帶給熟齡族群更方便的生活以及更精彩的節目，讓熟齡族群可以銀髮生活一手控，食衣住行樣樣通。記者會上，中嘉網路股份有限公司執行長張漢瑋（右）與台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長楊志良（左）啟動簽約合作儀式。（劉宗龍攝）

為順應台灣高齡社會趨勢與橘世代產業發展，中嘉網路股份有限公司與台灣高齡化政策暨產業發展協會攜手合作，建立策略夥伴關係，中嘉集團旗下系統並將推出一系列熟齡友善服務，期望帶給熟齡族群更方便的生活以及更精彩的節目，讓熟齡族群可以銀髮生活一手控，食衣住行樣樣通。記者會上，中嘉網路股份有限公司執行長張漢瑋（右）與台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長楊志良（左）啟動簽約合作儀式。（劉宗龍攝）

為順應台灣高齡社會趨勢與橘世代產業發展，中嘉網路股份有限公司與台灣高齡化政策暨產業發展協會攜手合作，建立策略夥伴關係，中嘉集團旗下系統並將推出一系列熟齡友善服務，期望帶給熟齡族群更方便的生活以及更精彩的節目，讓熟齡族群可以銀髮生活一手控，食衣住行樣樣通。記者會上，中嘉網路股份有限公司執行長張漢瑋（右4）與台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長楊志良（左4）啟動簽約合作儀式，並與NCC主委詹婷怡（右3）、立委吳玉琴（左3）等貴賓一起合影。（劉宗龍攝）

為順應台灣高齡社會趨勢與橘世代產業發展，中嘉網路股份有限公司與台灣高齡化政策暨產業發展協會攜手合作，建立策略夥伴關係，中嘉集團旗下系統並將推出一系列熟齡友善服務，期望帶給熟齡族群更方便的生活以及更精彩的節目，讓熟齡族群可以銀髮生活一手控，食衣住行樣樣通。記者會上，中嘉網路股份有限公司執行長張漢瑋（後排右4）、台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長楊志良（後排左4）、NCC主委詹婷怡（後排右3）、立委吳玉琴（後排左3）等貴賓與銀髮網紅們一起合影。（劉宗龍攝）

為順應台灣高齡社會趨勢與橘世代產業發展，中嘉網路股份有限公司與台灣高齡化政策暨產業發展協會攜手合作，建立策略夥伴關係，中嘉集團旗下系統並將推出一系列熟齡友善服務，期望帶給熟齡族群更方便的生活以及更精彩的節目，讓熟齡族群可以銀髮生活一手控，食衣住行樣樣通。記者會上，中嘉網路股份有限公司執行長張漢瑋與台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長楊志良啟動簽約合作儀式。

(中時)