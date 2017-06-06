廣州出租車點亮「廣州服務」 拒當路怒族

近日廣州交通集團出租公司的120多名的司機，自發組織「亮名片、塑形象、保平安、迎財富」的公民提案活動，提議全行業司機在酷熱的夏季保持服務熱情和微笑、不當「路怒族」，亮出「廣州服務」的名片。

活動現場，廣交出租公司表彰2016年度優秀駕駛員，由該公司的模範駕駛員黃濤帶頭，率領巡遊車駕駛員、網約車駕駛員、汽修員、客服專員、管理員等代表，現場宣誓承諾，並在承諾板上簽字表決心。希望透過從榜樣出發，做好自己，勉勵他人，以點帶面，促進公司員工隊伍提升整體服務水平。

適逢高考將至，現場更有超過百名司機，自願參與愛心送考活動，在大會現場，有赴考困難的廣州市區考生，可以撥打020-96122服務熱線，該公司將安排優質、安全的愛心小紅車隊愛心送考。

(旺報)