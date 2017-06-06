搶攻暑假旅遊市場 觀光工廠搶客

搶光旅遊市場，業者紛紛推出優惠搶客，並以水槍象徵「殺很大」。(林欣儀攝)

觀光工廠搶攻暑假國內旅遊市場，紛紛推出一日遊套裝優惠套票。(林欣儀攝)

迎接暑假來臨，旅遊業者蓄勢待發！為搶攻7、8月的旅遊市場，各大旅行社紛紛鎖定香港、澳門等短期行程，有的打出降價3000元、有的則以買大送小搶客；此外，在國外旅遊方面，觀光工廠不落人後，推出一日遊套票優惠，還有彰化的業者聯手推出1票玩5家優惠。

由旅遊公會舉辦的台中國際旅展將於9日登場，台中市旅行商業同業公會副理事長林長杰指出，雖然景氣不好，但今年上半年出國人數仍呈現成長趨勢，其中以自由行旅客較多，再加上廉價航空加入市場，包括3月虎航進軍台中機場、7月還有泰越捷推出台中直飛曼谷航線，都提升民眾出國旅遊意願。

看準暑假是出國旅遊旺季，旅行社紛紛推出吃優惠行程，包括新魅力、世興、活力及燦坤等多家旅行社，都推出港澳、琉球或泰國等套裝行程，其中，台中出發飛香港、澳門或澳珠等價格下殺7至9千元，還祭出2個大人出遊、小孩免費優惠。

國內業者也祭出搶客優惠，彰化多家觀光工廠特別攜手合作，販售親子套票半價優惠，只要500元就能在台灣優格、愛玩色創意館等9家觀光工廠中選5家遊玩，此外，苗栗的四方鮮乳、新北市的亞洛美精靈國度、桃園的金格食品與高雄的紅頂鼓創也紛紛推出優惠搶客。

根據政府統計，近幾年觀光工廠在旅遊市場中越來越受重視，期家數與產值從100年的76家業者、16.3億元逐年增加，至去年已達到全台133家，每年吸引2210萬人次參觀、創下46億元的產值。

(中時)