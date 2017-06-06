NBA》一面倒太無趣 惡漢想轉行了！

巴克利認為季後賽戰況一面倒實在太無趣了，想要轉行改當NHL評論員。(美聯社資料照)

「惡漢」巴克利在總冠軍系列賽開打前曾直言詹姆斯領軍的騎士會衛冕，沒想到勇士卻在前兩戰狠狠修理了這支尋求衛冕的克里夫蘭大軍。巴克利受訪時表示，戰局一面倒實在太無趣了，真想轉行改當NHL職業冰球評論員。

巴克利日前受邀客串擔任NHL的評論員，他頻頻稱讚NHL的激烈賽況才是真正男子和之間的對決，相較之下，NBA季後賽打了將近兩個月，東區騎士和西區勇士的分區系列賽都是一面倒賽況，毫無樂趣可言。

就連NBA總裁席爾佛也在看完第一場總決賽之後認為，總決賽打成這樣顯示有一段缺少了競爭力，這不是聯盟想要看的未來發展。

(中時電子報)