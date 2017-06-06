世大運開幕倒數 綠委考察林口選手村反映地方疑慮
2017世大運開幕倒數計時，立法委員吳秉叡、呂孫綾邀請雙北議員和林口區各里里長到選手村考察相關設施和動線，提醒相關單位落實反恐，也釐清賽事結束後選手村轉型社宅等事宜，里長也希望提早了解選手村動線、交管，以盡早和民眾宣導。
由於近來全球恐怖主義威脅情勢升高，外界擔心屬世大運會恐遭威脅，對此，吳秉叡表示也提醒相關單位除反恐演練外、緊急疏散機制也要落實。
世大運8月登場，許多當地里長仍不清楚周邊交通管制、運輸狀況和動線規劃，會中反映能盡早得知並和民眾宣傳，吳秉叡表示，這次來就是要聽當地里長的心聲，並幫忙反映，請中央與主辦單位台北市、合作的新北市盡速處理。
由於林口選手村在世大運結束之後要轉型成社會住宅，吳秉叡等立委也一併了解這相關的後續配套措施，希望能夠做完妥善的事先規畫，以做好周全的準備。
呂孫綾也說，民代對於選手村的動線、交通動線和治安等過去都有不少討論，這些問題屆時都不會出現。
(中時)
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