柳川整治通過豪大雨考驗 林佳龍：二期啟動
台中市長林佳龍，今天上午前往視察柳川第一期整治段歷經豪大雨毀損情況，他說，一期設施結構均無損壞，市府成功爭取中央同意補助辦理柳川第二期整治計畫，範圍包含：民權路至林森路段、及林森路下游及北區上游段再延伸。
林佳龍今天上午前往柳川榕樹廣場聽取水利局長周廷彰簡報。周廷彰表示，柳川的本質就是一條排水道，一期整治採低衝擊開發(LID)模式，增加通洪斷面、淨化水質、創造生物棲地、營造水岸環境，使其兼具「親水、防洪」功能；因此這次豪大雨來襲，柳川順利過關。
林佳龍說，一期工程完工後，很多人質疑是否禁得起大水衝擊？但柳川地下埋有箱涵，這些看不到的硬體設備，在大雨來的時候可以防洪排水，除地下箱涵，河面也拓寬變成緩坡，平常是美麗堤岸，水災來的時候也能增加河道容量。
林佳龍也當場宣布，因柳川治理成功經驗，市府再獲環保署核定1800萬元辦理柳川二期規劃設計，將分兩階段，第一階段(民權柳橋至林森柳橋) 預計明年開工、2020年完工，總經費4.5億；後續再辦理第二階段(林森下游及北區上游)，總經費4億，將延續低衝擊開發，朝更生態、更自然方向規劃。柳川二期兩階段加總8.5億，已提報行政院前瞻基礎建設計畫。
(中時)
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