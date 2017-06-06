只需6人卻派32人拉繩 斷索害下士失能

陸軍特種作戰指揮部鄭姓士官長，前年11月13日在龍潭武漢營區，受命更換單索突襲吊橋的破損繩索，不顧訓練手冊明定只需6人操作，找來32人、8倍人力拉繩，導致繩索不堪負荷斷裂，滑輪反彈當場擊中正在拉繩的陳姓下士，導致他失智失能，桃檢依業務過失罪嫌起訴鄭男。

陸軍航特部所屬特指部第5營吳姓營長，2015年11月12日下午赴武漢營區戰技館視察時，發現館內架設的單索突擊吊橋繩索有破損，指示35歲的第2連鄭姓士官長派員更換。

領有山地作戰師資證書的鄭姓士官長，隔日上午9點多率連上3名官兵處理，因人力不足、無法拉緊繩索，鄭男找來正在館內進行戰技操演的官兵協助拉繩，一找就是32人，他隨即命令32官兵一同拉繩。

沒想到拉力過大、繩索不堪負荷當場斷裂，繩上滑輪因反作用力反彈，不偏不倚擊中其中一名拉繩的陳姓下士臉部，陳當場頭破血流倒地、連牙齒都被打斷掉進喉嚨，急送醫撿回一命，但因頭部開放、粉碎性骨折，認知和行為失能，至今生活仍無法自理，陳父怒告吳姓營長、簡姓連長瀆職、鄭男業務過失傷害。

根據陸軍司令部2006年頒布的「特戰基本作戰技術訓練手冊」，載明架設吊橋編組應有6人，1人指揮、1人固定、4人擔任加緊手，鄭男卻辯稱記載的拉繩是「編織繩」，但他們操作的是「索具繩」，4個人根本拉不動，直指準則不符合實際情況。

憲兵指揮部鑑識中心卻發現繩索完整，僅斷裂處繩線散亂，與最大拉力破壞斷裂後產生的物理型態吻合，且拉繩人力達規定的8倍多，桃園地檢署檢察官認定他有疏失，依業務過失致死罪嫌起訴，不在場的吳姓營長和簡姓連長，則獲不起訴處分。

(中時)