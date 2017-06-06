廚房歡迎參觀 廣州餐飲推4D廚房
最近廣州番禺南村鎮某餐飲店，摘掉廚房門上「禁止進入」，改放「歡迎參觀」的標示。這家餐飲店打造了廣州首家4D廚房，引入新管理方式，讓廚房環境和菜餚出品標準化、精細化，真正讓食客吃得放心。
4D廚房的「4D」，並非電影中的「4D」，而是以整理到位、責任到位、執行到位、培訓到位等元素的餐飲業後廚管理體系，因為到位首拼為「D」，所以引入此類管理的廚房也便稱為「4D廚房」。
由於傳統廚房地面潮濕易滑，設施設備也因擺放不當、容易滑落，甚至油花飛濺，所以才對外人門禁森嚴；如今，廚房脫胎換骨大變樣，自然不怕人參觀。該店營運總監李紅艷表示，廚房空間畢竟有限，在合適時段，我們歡迎食客和同行預約參觀。
而該店也早在2015年下半年就推行「明廚亮灶」的工程，在餐飲店大廳位置有兩塊電視屏，當後廚開始工作時，這兩塊銀幕會直播後廚工作。業內人士說：「4D廚房是國內餐飲業認可的後廚管理體系，它由日本的5S管理結合中國餐飲的特點演變而來，目前，4D廚房在國內不少城市獲得推廣。」
(旺報)
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