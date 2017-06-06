高中生照過來 青春逗陣學堂等你來

高雄市立圖書館針對青年人才培育辦理「2017青春逗陣學堂」，第二屆將於暑假期間擴大辦理，分別針對高中與大學生辦理一梯次，其中高中學堂即日起開始報名至6月25日止，活動7月10日至7月18日止，名額有限，歡迎至高市圖官網查詢報名。

第一屆「青春逗陣學堂」於106年2月舉辦，從閱讀生活、閱讀高雄、閱讀人生等面向，提供學員人文特色的智識內容，第二屆「青春逗陣學堂：阮住ㄟ所在」延續人文學科主軸，以不同角度切入，將紙上知識與生活連結，為高雄的青年學子注入思考新動能。

邀請講師群陣容堅強，涵蓋文史、哲學、心理、藝術、法律等領域，包含山林書院創辦人陳玉峯教授、哲學推廣工作者朱家安、金馬獎最佳原創電影音樂獎得主李欣芸、知名影評人膝關節等，將帶給參與學員不同學校教育的人文探討。也結合文化局文化遊艇，安排高雄文史戶外走讀課程，讓學員由親身參與更深入了解在地文化脈絡，增添活動多元與深度。

(中時)