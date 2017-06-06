打斷石狛犬雙腿 李承龍等4人毀損罪起訴
前台北市議員、中華統一促進黨成員李承龍、與綽號「白茉莉」的邱晉芛，上月底以榔頭毀損北投逸仙國小門口2尊石狛犬，隔2天，同樣政治傾向的王啟鑌、呂承遠再次持木棍搗毀，士林地檢署偵結，4人為了彰顯政治傾向，漠視他人權益，輕忽、蔑視法律秩序，依毀損罪提起公訴。
李、邱2人5月28日晚間8時14分，分持榔頭猛力敲擊校門口的石犬，導致該犬前肢斷裂，外觀殘缺不堪，兩人還利用臉書直播，主張石犬是守護日本神社的「陰獸」、「鬼獸」，替日本皇軍守靈，不應該放在國小前面。
犯案後李、邱在現場等候警方逮捕，29日早上移送地檢署偵訊，檢察官諭令5萬元交保，2人都拒絕，直到下午3點50分，仍不願繳交保證金，檢方以逃亡之虞向法院聲押獲准
李、邱裁定收押後6小時，王、呂2人心生報復，一人把風、一人持木棍再度攻擊石犬，數小時後遭警方持拘票逮捕，這次檢察官詢問「有沒有錢交保」，王當庭說「不希望被關，有錢交保」，檢方裁定王3萬交保、呂因持電筒照明，無保請回。
昨天高院認為羈押理由需要再檢討，士林地院法官開庭後，以李、呂犯案後在現場等候，以及臉書直播，均未有逃亡的跡象，駁回檢察官聲押理由，將2人當庭釋放，李、呂在法院門口接受支持者的歡呼，還拍照留念，搭乘支持者開來的遊覽車離開，結束7天的羈押。
檢察官經過調查，認為犯罪明確，且之前李在台南毀損八田與一，李至今仍隱匿銅像頭部，凸顯李等人對於法律的蔑視，嚴重影響社會秩序，今天將4人依毀損罪起訴。
(中時)
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