改裝車噪音惹民怨 林佳龍：尊重合法杜絕非法
改裝車噪音問題引起全國人民關心，市長林佳龍今天（6日）強調，「尊重合法改裝，杜絕非法噪音」的立場，市府已提出4大措施，包括依《噪音管制法》標準作業流程檢實質認定、增加假日檢查場次、決不縱容真正影響安寧的違規車輛、改裝車輛合法認定回歸中央統一判定，守護居民安寧也兼顧改裝車友權益。
市議會今天舉行第2屆第5次定期會市政總質詢，市議員張立傑表示，改裝車噪音涉及中央法律問題，引起全國人民關注，他肯定林佳龍透過臉書對改裝車議題提出4大回應，但也要求警察局長陳嘉昌、環保局長白智榮簽署，允諾7月1日起實施林佳龍所提的4大措施。
陳嘉昌與白智榮也當場簽署，表示會執行噪音取締，白智榮表示，4大措施早已執行，其中包括依照《噪音管制法》的標準作業流程，揪出真正影響安寧的違規車輛，為便利通知受檢的車主，環保局增加假日檢查場次，減少上班日到檢的不便。
林佳龍指出，市府依法取締，保障人們的生活品質；同時對於車友們提出「改裝車不等於噪音車」的訴求，市府也在合法範圍內保障車友權益，兩者之間從來不是互斥。
對此，市府在「尊重合法改裝，杜絕非法噪音」前提下，提出4大措施，包括第1、對於噪音認定，警察單位不再以無法提供數據的方式檢測，而是通知環保局依《噪音管制法》的標準作業流程檢查，回歸實質認定，公正公平。第2、為了便利通知受檢的車主，環保局增加假日檢查場次，減少上班日到檢的不便。
第3、「違規車輛噪音聯合稽查」仍然繼續辦理，依照《噪音管制法》標準作業流程，揪出真正影響安寧的違規車輛，決不縱容。第4、改裝車輛的合法認定，回歸中央監理單位權責，統一判定。希望透過更公平、公正、公開的檢測方式，兼顧車友車輛改裝需求與居民安寧。
此外，議員也關切市府先前執法，若引起車友不便，是否有相關法律救濟及權益補償措施？
林佳龍表示，環保局先前執法一切依法辦理，均在合法範圍內，若有個案明顯造成當事人損害，市府會個別判斷，針對執法過當部分檢討改進，對於相關法律救濟也會全力協助，但由於改裝車輛的合法認定涉及中央法規，市府主張回歸中央監理單位權責，統一判定。
(中時)
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