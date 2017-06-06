印個人獎狀惹議 林岱樺：心中有糞看什麼都是糞

有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺在中小學頒發個人獎狀，引發政治介入校園的疑慮。不過，林今出面回應時，引用蘇軾與佛印的故事表示，「當你的心是糞的時候，你看什麼都是糞，你的心是佛的話，你看什麼都是佛。」，盼多關心、鼓勵孩子，少一點政治算計。

林岱樺也說，頒發獎狀4、5年都這樣做，已行之有年，不是第一次，但今天卻被特別點出來。她說，希望外界少一點政治算計，不要把教育當作是政治鬥爭的工具，多一點機會上台、讓他們努力被看到，孩子將會正向成長。

被問到有無學校拒絕，林岱樺說，這是學校跟家長給她建議，她就授權給學校及校內家長會協調，看可以有什麼鼓勵形式，她都願意做。

林岱樺也說，前立法院長王金平在院長任內也有在做，希望不要太政治化、政治算計，真正回歸教育本質，多給孩子鼓勵、掌聲。

(中時)