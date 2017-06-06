財大氣粗 酷愛泰迪熊的男人國卡達

由於沙烏地阿拉伯帶頭以反恐的名義斷交，一天之間，卡達便接連失去了埃及、巴林，阿拉伯聯合大公國、葉門，利比亞與馬爾地夫等邦交國。由於這震撼全球的斷交風波，卡達登上了媒體頭條，但平常它總是身在媒體聚光燈外。

除了它預定將主辦2022年世界杯足球賽（World Cup）外，據BBC報導，它還有許多不為人知的特色：

★陽盛陰很衰

在這個人口約250萬的國家中，女性不到70萬人。而這可能與它的移民政策有關，新移民絕大多數都是年輕男性。

2003年它的人口還不到70萬人，但近年來這僅有英國約克郡（Yorkshire）大小的國家因工作機會，而吸引了蜂擁而來的移民。時至2016年，它的人口已暴增至250萬。

雖然移民也有女性，但絕大多數卻是為了迎接世界杯足球賽，而擔起基礎建設重任的男性。這些移民來自世界各地，但最多的還是印度人與尼泊爾人，也因此使印度教繼伊斯蘭與基督教後，成為卡達第三大教。

儘管新移民是為了追求更美好的未來，以及更好的工作機會，才遠赴卡達。但有超過半數仍生活在宛如勞動營的低劣環境下。儘管卡達保證，會改善他們的工作環境，但據國際特赦組織（Amnesty International）2016/17的報告指出，他們繼續受到剝削。

★倫敦最大的房東

近10年來，卡達人忙著在倫敦購置房地產。該國財長阿瑪迪（Ali Shareef al-Emadi）3月告訴BBC，卡達已在英國投資了450－510億美元（1.4兆－1.5兆台幣）。

此外，阿瑪迪透露，未來3－5年間，卡達還打算再投資65億美元（近2,000億台幣），其中當然包括添購更多房地產。

★卡達人熱愛藝術

眾所周知，卡達是個保守國家，但近年來它贊助了許多藝術展覽。2013年卡達國王的妹妹，也就是卡達博物館管理局（Qatar Museums Authority）局長阿勒薩妮（Sheikha al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa al-Thani）公主，榮登《藝術評論》（Art Review ）百大影響力人物榜首。

據說她一年花在藝術品上的錢多達10億美元（約300億台幣），廣為收集包括安迪沃荷（Andy Warhol）、羅斯科（Mark Rothko），高更（Paul Gauguin）與塞尚（Paul Cézanne）等名家的作品。

★泰迪熊機場迎賓

卡達人對藝術的熱愛從博物館洋溢至公共空間，任何曾去過多哈哈麥德國際機場（Hamad International Airport）的人，都絕不會忽略坐在航廈高達23英尺（7公尺），重達近20公噸，披著一身黃毛的巨型泰迪熊。

(中時電子報)