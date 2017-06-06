安以軒甜蜜完婚268字誓詞曝光 陳喬恩如願接捧花

安以軒牽著父親走入婚禮會場。（圖／葉毓蘭攝）

安以軒、陳榮煉在海邊浪漫完婚。（圖／葉毓蘭攝）

陳喬恩順利搶得捧花。（圖／翻攝自愛奇藝娛樂微博）

安以軒和澳門德晉集團CEO陳榮煉今年3月中閃電宣布登記結婚，今台灣時間(6日)在夏威夷舉行舉行婚禮，稍早一對新人在夏威夷海邊完成交換誓詞、信物等儀式，場面溫馨感人，安以軒268字誓詞也曝光，透露自己從小在備受寵愛的家族長大，但遇到陳榮煉後沒輒，「被你老虎養成了貓」，而先前喊話一定要搶到捧花的陳喬恩也如願接下捧花。

據《蘋果日報》報導，安以軒與陳榮煉的婚禮以大海為背景，現場主題為希臘風情，新人禮服走純白色調，台上更布置一對大豎琴，相當浪漫、具有氣勢，在新郎與伴娘團依序出場後，安以軒便挽著父親的手，從「任意門」現身，呼應新郎的外號「小叮噹」，十分逗趣溫馨。

交換誓詞時，陳榮煉感動表示，要寵妻子、疼妻子一輩子，讓安以軒成為快樂的陳太太，安以軒則落淚說，遇到陳榮煉後讓她完全投降，從老虎被卷養成了貓咪，老公向她求婚時，安以軒知道他並非需要婚姻，看到對方下了如此大的決定，安以軒便跟進決定「梭哈」，最後感動甜喊：「這輩子一路都算你的。」

安以軒誓詞全文如下：

我私底下都會叫你Baby，不管你要罵我還是什麼，我自由慣了，我在這麼大的家族長大，大家都寵著我、慣著我，可是我遇到你之後沒輒，我不知道我會被你老虎養成了貓，當你那一天跟我求婚的時候，我知道你不是一個衝動的人，甚至你是一個根本不需要婚姻去束縛你的人，所以我知道你一定想得很「難」，於是我就告訴我自己我必須梭哈，這輩子一路都算你的，輸了那一定都是我的錯，我不知道未來會怎麼樣，我只希望真的可以跟你一直走下去，有時候我不乖你罵，罵小聲一點，那麼兇，也沒有人對我這麼兇，遇到你是我這輩子最大的幸福，老天爺安排在這個時間點，我覺得不容易，我會永遠愛你。

(中時電子報)