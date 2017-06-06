台74線施工影響交通 中市府協助改善
交通部公路總局自4月17日起進行台74線伸縮縫更換維修工程，造成五權西路至朝馬路段交通壅塞，因工程預計要到9月21日完成，台中市府交通局協調公路總局改善，增派義交於橋下道路協助指揮交通，縮短日間施工，將尖峰時段的施工移到夜間二度進場；非施工時段，施工護欄往內退縮，讓出更多道路供車輛通行，多管齊下，降低施工帶來交通不便。
交通局長王義川表示，為強化高快速道路施工交維措施聯合審查機制，交通局已邀集高公局、公路總局等各級道路主管機關研議，透過中央與市府的攜手合作，將可有效降低整體交通衝擊。
針對台74線伸縮縫更換維修工程，交通局與公路總局經過多次的協調溝通已達成共識，包括調整施工工序，減少日間施工時間，增加夜間時段施工，縮短工期，並且加強施工宣導措施，如增設施工告示牌面、透過資訊可變標誌及警察廣播電台宣導施工管制訊息。
平面道路部分，公路總局也配合市府政策，聘請義交協助指揮疏導交通，並在非施工時段，將紐澤西護欄再往內退縮，並於地面鋪設鋼板，提供更寬道路讓車輛通行。
王義川表示，經由中央道路主管機關與市府聯合審查機制的建立，更能全面掌握高快速道路施工所造成的衝擊，採取有效且完善的交通管制措施，交通局也會持續監控台74線伸縮縫工程施工交維辦理情形，即時因應處理，降低民眾交通的不便。
(中時)
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