王丹稱台獨要流血 藍委批他拍拍屁股走人

大陸民運人士王丹日前表示，台獨若不願流血，就不要再去講獨立了，因為「那就是嘴砲」。對此，國民黨立委林德福批評，台灣人多數都希望安定，非常不認同他的說法，且王丹即將離開台灣，講這種話不負責任，「自己嘴巴講講，屁股拍拍就要走了。」

林德福表示，他尊重王丹的說法，但完全不能認同的的說法，民調也顯示台灣多數人民希望安定，不可能為了獨立要去戰爭，王丹的想法太偏激。

林德福指出，過去他就公開批評過，民進黨520後從中央到地方全面執政，既然有台獨黨綱有種就乾脆宣布獨立，結果也不敢，大家都心知肚明民進黨就是在騙選票，蔡英文所謂的維持現狀就是在維持馬英九當時的現狀。

(中時)